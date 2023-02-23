В Петербурге на месте завода General Motors откроют центр для подготовки промышленных кадров

В Петербурге планируют открыть вместо бывшего завода General Motors образовательный центр для подготовки промышленных кадров. В том числе это связано с тем, что Hyundai отложил проект по расширению производственных мощностей и предложил ее городу.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, на бывшем заводе General Motors в Шушарах планируют создать образовательный центр по подготовке промышленных кадров. По словам вице-губернатора города Кирилла Полякова, в центре будут обучать специалистов для работы в легкой промышленности, а также для работы на производствах резиновых и пластиковых изделий. Также предполагается, что будет идти совместная работа с заводом “Армалит”.

Поляков подчернил, что на данный момент уже приобретено необходимое оборудование.

Ранее также сообщалось, что на месте одного из автомобильных заводов в Петербурге появится учебный промышленный полигон для студентов.