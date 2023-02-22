  • 23 Февраль 2023
USD 23.02.2023 74.7087 -0.1509
USD ММВБ 00:05 75.0949  
EUR 23.02.2023 79.5716 -0.1872
EUR ММВБ 00:05 79.9205  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербургская художница создала эскизы брендированной одежды ЧВК "Вагнер"

Автор:


© Фото: страница Ульяны Логиновой в соцсети "Вконтакте"

Темы дня

Петербургская художница Ульяна Логинова создала эскизы брендированной одежды ЧВК “Вагнер”. По словам автора, при их создании она вдохновлялась мужеством солдат, участвующих в СВО.

Как рассказывают Аргументы Недели, в своей коллекции дизайнер заложила основные принципы ЧВК “Вагнер”, а именно честь, Родину и отвагу. По словам самой художницы, “Вагнер” уже стала частью истории и одним из символов современной России, который демонстрирует ее величие и независимость.

“Создавая эскиз коллекции ЧВК “Вагнер”, я была вдохновлена героическими поступками бойцов ЧВК “Вагнер”, смелостью их командования, открытостью и честностью их создателя — Евгения Пригожина”, — заявила автор коллекции на своей странице во “ВКонтакте”.

Также Ульяна Логинова отметила, что не один предмет из созданной ею коллекции не увидит свет до тех пор, пока Евгений Пригожин и бойцы ЧВК “Вагнер” не дадут одобрение на использование символики.

Интерес к частной военной компании можно объяснить тем, что в последнее время компания и ее создатель стали часто появляться в медиапространстве.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram