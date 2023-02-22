Петербургская художница создала эскизы брендированной одежды ЧВК "Вагнер"

Петербургская художница Ульяна Логинова создала эскизы брендированной одежды ЧВК “Вагнер”. По словам автора, при их создании она вдохновлялась мужеством солдат, участвующих в СВО.

Как рассказывают Аргументы Недели, в своей коллекции дизайнер заложила основные принципы ЧВК “Вагнер”, а именно честь, Родину и отвагу. По словам самой художницы, “Вагнер” уже стала частью истории и одним из символов современной России, который демонстрирует ее величие и независимость.

“Создавая эскиз коллекции ЧВК “Вагнер”, я была вдохновлена героическими поступками бойцов ЧВК “Вагнер”, смелостью их командования, открытостью и честностью их создателя — Евгения Пригожина”, — заявила автор коллекции на своей странице во “ВКонтакте”.

Также Ульяна Логинова отметила, что не один предмет из созданной ею коллекции не увидит свет до тех пор, пока Евгений Пригожин и бойцы ЧВК “Вагнер” не дадут одобрение на использование символики.

Интерес к частной военной компании можно объяснить тем, что в последнее время компания и ее создатель стали часто появляться в медиапространстве.