В Петербурге на Тореза появился многофункциональный светофор, способный определять вооруженных пешеходов

В Петербурге появился экспериментальный многофункциональный светофор, способный распознавать пешеходов с оружием. Если результаты эксперимента окажутся положительными, то количество таких светофоров в городе увеличится.

Как пишет АБН, 21 февраля в Калининском районе на проспекте Тореза был установлен новый экспериментальный многофункциональный светофор на пути к школе № 76. В светофор встроены Face ID, модуль освещения и Wi-Fi. Его установили в рамках пилотного проекта по повышению безопасности детей рядом с учебными заведениями и социальными объектами.

Также за счет встроенной подсветки, привлекающей внимание водителей, должно сократиться число ДТП в ночное время. Кроме этого, на светофоре смонтированы специальные пешеходные секции SmartLight.