В Петербурге увеличат лимит кредитования для малого и среднего бизнеса

В Петербурге увеличили лимит льготного кредитования по линии Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

Как сообщает Петроград.ру, для субъектов малого и среднего бизнеса в Северной столице увеличили лимит льготного кредитования. Об этом рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков. Так, лимит на кредиты с залогом был увеличен до пяти миллионов рублей, а на беззалоговое обеспечение до одного миллиона.

Новые меры поддержки вступят в силу с начал марта текущего года. Решение об увеличении лимита льготного кредитования было принято микрокредитной компанией в рамках принятых в городе мер поддержки предпринимательства.

Новая мера поддержки позволит субъектам малого и среднего бизнес обратиться в Фонд для получения займа по программе микрофинансирования.