Желающие вступить в брак петербуржцы не смогут этого сделать 23 февраля

Влюбленные, принявшие решения закрепить свой союз штампом в паспорте, часто стараются сделать день свадьбы по-настоящему особенным. Многие в том числе пытаются выбрать красивую дату. Ближайшая такая дата выпадает на День защитника Отечества – 23.02.2023. Однако заключить брак в этот день у петербуржцев не выйдет.

Как пишет “МК в Питере” несмотря на то, что это красивая дата для свадьбы, это также и национальный праздник. В городском комитете по делам записи актов гражданского состояния пояснили, что День защитника Отечества, является нерабочим праздничным днем. В связи с этим в районных отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания города на Неве, также как и у всех, выходной день.

Поэтому влюбленным горожанам, желающим расписаться в красивую дату, придется подыскивать другой день.

Ранее мы также писали, что в Петербурге только 14% служебных романов оканчиваются свадьбой. Обычно роман на работе не является прочным и долгим. Такие отношения распались в 66% случаев.