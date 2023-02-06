Вице-губернатор Поляков рассказал об итогах работы ОЭЗ “Санкт-Петербург” за прошлый год

Итоги за прошедший, 2022, год подвели в Особой экономической зоне (ОЭЗ) “Санкт‑Петербург”. Благодаря компаниям-резидентам, ОЭЗ принесла в городской бюджет 2,4 млрд рублей.

Как рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, по итогам прошлого года общий объем выручки резидентов ОЭЗ составил 78,3 млрд рублей. Компании уплатили налоги в общем размере 10,4 млрд рублей. Также 2,4 млрд рублей получил бюджет города.

Отметим, что ОЭЗ — это территория развития инновационных высокотехнологичных производств, работающих интересах импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны.