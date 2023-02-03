После нескольких месяцев борьбы с пневмонии умер актер из “Универа”

После долгой борьбы с пневмонией, которая стала последствием перенесенного коронавируса, скончался 30-летний актер из сериала “Универ” Сергей Корсик. Подробностями о том, как Сергей попал в больницу поделился продюсер Николай Федоренко.

В разговоре с тв360 продюсер рассказал, что двусторонняя пневмония, с которой артист боролся на протяжении трех-четырех месяцев, была вызвана коронавирусом, который, по словам Федоренко, Сергей перенес на ногах.

“Болезнь приходит и не жалеет никого. А он на ногах перенес ковид, который дал осложнения на легкие. Двусторонняя пневмония его и задушила”, — рассказал продюсер.

Николай Федоренко также отметил, что Корсик был талантливым артистом с прекрасным голосом.