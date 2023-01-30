Петербуржец по имени Джонни Депп потребует через суд 10 млн рублей от телеканала за использование псевдонима

Мужчина, изменивший в 2022 году имя в паспорте на Джонни Депп, решил обратиться в суд после того, как редакторы «Первого канала» не стали указывать новое имя россиянина, чей комментарий собирались размещать в эфире.

Как пишет Neva.Today, новоиспеченный Джонни Депп записал видео-ответ по запросу «Первого канала» и, как он сам считает, столкнулся с ущемлением своих прав. Выяснилось, что телеканал решил не указывать новое имя гражданина, дабы не вводить зрителя в заблуждение.

Так, в сюжете автора комментария представили под псевдонимом — Игорь Ректор. Мужчина остался недоволен и решил подать в суд на «Первый канал». Российский Депп требует возместить ему моральный ущерб в размере десяти миллионов рублей.