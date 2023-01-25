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Петербуржцам объяснили будут ли расти цены на элктроэнергию

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Во многих регионах России подняли сетевой энерготариф для бизнеса сверх предельного уровня. В связи с этим у многих стали возникать опасения, что повышение цен коснется и физлиц. Петербуржцам объяснили, что беспокоится не стоит.

В разговоре с тв360 ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, что будет с ценами для физических лиц. По словам эксперта, в случае повышения, цены не превысят разумных пределов.

Он также отметил, что в любом случае власти попытаются удержать цены как минимум в пределах инфляции. Не зависимо от того, какой будет инфляция, для конечного потребителя в любом случае будут контролировать рост цен, считает Митрахович.

Эксперт также отмечает, что экономика продолжает приспосабливаться к «набору стрессовых ситуаций», поэтому не исключено, что в процессе этой перестройки будут найдены новые решения, позволяющие предотвратить излишне быстрый рост стоимости электроэнергии.

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