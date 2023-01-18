Вице-губернатор Кирилл Поляков посетил петербургский завод "Балтика"

В среду, 18 января, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков с рабочим визитом посетил завод “Балтика”, где ознакомился с производством и провел совещание по вопросам развития пивоваренной отрасли в Северной столице.

В своем Telegram-канале вице-губернатор сообщил, что “Балтика” является одним из крупнейших налогоплательщиков Петербурга и продолжает бесперебойно работать. Он отметил, что в прошедшем, 2022-м, году предприятие перечислило в городской бюджет налогов на сумму 7,3 миллиарда рублей, в том числе акцизов на 6,3 миллиарда рублей.

У компании имеется своя агропрограмма. По итогам 2022 года партнерские фермерские хозяйства и агрохолдинги вырастили более 300 тысяч тонн пивоваренного ячменя для завода. Это хватит, чтобы полностью обеспечить предприятие солодом на предстоящий сезон.

От Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Кирилл Поляков вручил благодарности лучшим работникам завода за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса.