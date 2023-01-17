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Эксперт рассказала петербуржцам о пользе и опасности купаний в проруби

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В преддверии Крещения, которое состоится 19 января, врач-педиатр Екатерина Кирюшина рассказала, насколько полезно и насколько опасно купание в проруби.

В беседе с “МК в Питере”, врач отметила, что окунание в ледяную воду само по себе является стрессовым физиологическим состоянием, которому подвергается все тело. Это приносит пользу в том случае, если человек, обладающий крепким здоровьем, делает это в регулярном, дозированном и адаптированном режиме.

Однако для неподготовленного человека плавание в холодной воде может окончится вредом для здоровья и даже смертью.

Также по словам эксперта, стоит разделять плавание в холодной воде у спортсменов и обычных людей: спортсмены соревнуются с высокой интенсивностью в течении нескольких минут, тогда как обычные люди чаще находятся в воде без физической активности.

Всегда стоит помнить о рисках при купании в холодной воде, так как организм испытывает холодовой шок. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми патологиями, так как в первую очередь на холод реагируют сосуды.

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