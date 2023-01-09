В Петербурге заработал центр по выпуску единой квитанции за коммунальные услуги

В Петербурге открылся “Единый информационно-расчетный центр”. Он обеднит в одну квитанцию все коммунальные услуги.

Как передает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу «ЕИРЦ Петербурга», в понедельник, 9 января, начал работу “Единый информационно-расчетный центр”, который появился за счет объединения АО “ВЦКП “Жилищное хозяйство” и АО “ЕИРЦ Петроэлектросбыт”.

Целью создание центра стало объединение всех счетов за коммунальные услуги в одну квитанцию. Предполагается, что это обеспечить прозрачность взаиморасчетов между горожанами и ресурсоснабжающими организациями.

Ранее также сообщалось, что с 9 января, с открытием “Единого информационно-расчетного центра Петербурга”, начнется поэтапный ввод нового единого платежного документа.