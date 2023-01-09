  • 9 Январь 2023
USD 31.12.2022 70.3375 +70.3375
USD ММВБ 14:34 70.1054  
EUR 31.12.2022 75.6553 +75.6553
EUR ММВБ 14:34 75.0128  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге плюсовая температура и дождь сменят рекордные морозы

Автор:


© Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Темы дня

Петербург ожидают очередные погодные потрясения. В городе морозы резко сменится теплом. О том, когда Северная столица начнет “таять” рассказал руководитель прогностического центра “Метео” Алексей Шувалов.

В разговоре с “МК в Питере” специалист отметил, что морозы отступят в ночь со среды на четверг. Это произойдет благодаря циклону со Скандинавии и его теплому фронту, который обеспечит в городе плюс. По прогнозу Петербург накроет теплом через четыре дня.

Вместе с повышением температуры воздуха в городе будет идти мокрый снег, а к выходным возможен дождь. Ближе к выходным температура подрастет до +3…+4 градусов.

Синоптик также предупредил, что в Петербурге будет дуть порывистый юго-восточный ветер, который будет разгонятся до 12-14 метров в секунду.

Ранее мы сообщали, что 9 января температура воздуха составляет -8...-10 градусов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram