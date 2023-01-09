В Петербурге плюсовая температура и дождь сменят рекордные морозы

Петербург ожидают очередные погодные потрясения. В городе морозы резко сменится теплом. О том, когда Северная столица начнет “таять” рассказал руководитель прогностического центра “Метео” Алексей Шувалов.

В разговоре с “МК в Питере” специалист отметил, что морозы отступят в ночь со среды на четверг. Это произойдет благодаря циклону со Скандинавии и его теплому фронту, который обеспечит в городе плюс. По прогнозу Петербург накроет теплом через четыре дня.

Вместе с повышением температуры воздуха в городе будет идти мокрый снег, а к выходным возможен дождь. Ближе к выходным температура подрастет до +3…+4 градусов.

Синоптик также предупредил, что в Петербурге будет дуть порывистый юго-восточный ветер, который будет разгонятся до 12-14 метров в секунду.

Ранее мы сообщали, что 9 января температура воздуха составляет -8...-10 градусов.