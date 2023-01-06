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Петербуржцам рассказали, как избежать ограбления

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В жизни порой возникают экстренные ситуации, которые могут представлять опасность для здоровья и жизни. Однако опасности можно избежать. Петербуржцам рассказали, как не стать жертвой ограбления.

Как пишет “МК в Калининграде”, гражданам советуют избегать пребывание на улице в темное время суток в одиночестве. Также не стоит оказываться в малолюдных темных переулках и дворах. Еще важно помнить, что никогда нельзя поворачиваться спиной по отношению к подозрительным лицам.

Очень важно не демонстрировать без надобности свое имущество, такое как телефон, планшет, компьютер и прочую электронику. Если незнакомец просит дать ему телефон под предлогом важного звонка, то лучше вежливо отказать, сославшись, например, на низкий уровень заряда батареи гаджета.

Также не стоит пересчитывать деньги на улице, так как купюры могут привлечь внимание злоумышленника и спровоцировать его на преступление.

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