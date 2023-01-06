На поддержку рынка труда Петербург выделит более 176 млн рублей

На дополнительную поддержку рынка труда в Петербурге будет выделено более 176 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В 2023 году из федерального и регионального бюджетов будет выделено 176,8 млн рублей. Трансферты будут предоставлены для поддержки работодателей и сотрудников предприятий, а также тех горожан, кто находятся в поиске работы или подработки.

Деньги напарят на компенсацию расходов работодателей на организацию оплачиваемых общественных работ и создание временных рабочих мест. Также предусмотрено бесплатное обучение для сотрудников.

Аналогичные меры были приняты в 2022 году и показали эффективность. Тогда поддержку получили порядка 250 работодателей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что более 5 тысяч петербургских семей в 2022 году получили поддержку на покупке жилья.