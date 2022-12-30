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Управляющие компании портят уборкой снега капитально отремонтированные крыши домов в Петербурге

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Управляющие компании порой могут пренебрегать не только текущим ремонтов домов, но и правилами содержания зданий, которые уже были отреставрированы, тем самым обесценивая проделанный в них капитальный ремонт.

Ремонт жилых домов делится на два типа: текущий и капитальный. За капитальный отвечает Фонд капитального ремонта (ФКР), а за текущий — управляющие компании (УК). Управляющий компании также должны поддерживать дом в приличном состоянии после капремонта.

Однако некоторые УК могут пренебрегать своими обязанностями, что может привести к разрушению домов, на капитальный ремонт которых жильцами были потрачены не малые деньги.

Так, например, в доме 59 на Галерной улице, где в 2018 ФКР провел капремонт, сегодня разрушен карнизный свес, из-за чего разрушается венчающий карниз и декоративные элементы фасада. Фонд неоднократно обращался к управляющей компанией с просьбой отремонтировать свес, однако это пока не произошло.

И это не единственный пример. В доме 24А на набережной реки Фонтанки был проведен капремонт в 2019 году, после чего там произошел самозахват мансарды. Теперь там разрушается венчающий карниз, на котором образуется влага из-за стекающего конденсата. Также на кровле дома имеются повреждения, оставленные после уборки снега.

Также в доме 6А на улице Чайковского после капитального ремонта, проведенного в 2021 году, при уборке снега были повреждены цоколь и крыша. От уборки снега пострадали дом 7Г в Перекупном переулке и 139 на набережной Фонтанки. Оба здания были отремонтированы также в 2021 году.

Стоит напомнить, что жильцы многоквартирных домов могут обратиться с жалобами на управляющие компании в Государственную жилищную инспекцию, а также в Роспотребнадзор с жалобой на оказание некачественных услуг. Кроме этого, жильцы могут потребовать от УК проведение работ через суд.

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