Петербуржцы смогут купить жилье с помощью токенов

В России могут появится токены для приобретения жилья.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, с помощью этих токенов россияне смогут покупать квартиру по частям, то есть не по определенному количеству квадратных метров, а по мере появления денег докупать остальную жилплощадь.

Токены представляют собой аналог акций на фондовой и бирже и позволяют приобретать жилье по частям. Держатели, после накопления токенов в необходимом объеме, смогут купить квартиру. В данный момент введение такой схемы обсуждают на рынке и, возможно, такие токены появятся в России в ближайшее время.

По словам председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, такие новые возможности не будут ограничиваться законодательством.

Ранее также сообщалось, что в России планируют пересмотреть условия выдачи льготной ипотеки для заемщиков. В ЦБ РФ считают, что такое решение позволит избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди оформляют кредиты, а полученные средства вкладывают в недвижимость.