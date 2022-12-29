В Петербурге с января начнется поэтапный ввод нового единого платежного документа

В Петербурге с 9 января следующего, 2023-го, года начнет работу “Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга”, что станет началом поэтапного ввода нового единого платежного документа.

Как пишет Neva.Today, новая организация появится за счет присоединения АО “ВЦКП” “Жилищное хозяйство” к АО “ЕИРЦ Петроэлектросбыт”. Так, в январе и до полного объединения всех услуг в одну квитанцию горожане будут получать привычные белый платежный документ и розовую квитанцию.

График перехода будет сформирован в первом квартале 2023 года.

Ранее также сообщалось, что большая часть петербуржцев хочет получать квитанции в электронном формате и лишь 22% горожан предпочли бы классические, бумажные кавитации.