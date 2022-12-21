В Петербурге в течении трех лет построят шесть ТЦ

В течении трех лет в Петербурге планируют построить шесть торговых центров. Отмечается, что девелоперская активность смещается в пригороды.

По мнению экспертов, девелоперская активность смещается на крайние точки региона, так как в черте города рынок уже насыщен торговыми площадками, в то время как в крупных жилмассивах, прилегающих к городу, имеется их недостаток. Об этом пишет Neva.Today.

Также в Северной столице наблюдается ограниченное число подходящих для строительства ТЦ площадок.

За 2022 год в Петербурге был введен только один качественный торговый центр “Прометей”. Также в здании бывшего Варшавского вокзала после реконструкции был открыт крупнейший в стране фуд-молл.