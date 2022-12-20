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Депутат ЗакСа Вишневский заявил о необходимости допфинансирования ФКР из бюджета Петербурга

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© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

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Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский заявил о недостаточном финансировании программы капитального ремонта. Он обратился в Жилищный комитет, дабы выяснить, почему планируется повышение взносов с жителей при увеличении бюджетных расходов на программу капремонта с 3 до 6 миллиардов в следующем году.

В Жилищном комитете сказали, что всего на программу потребуется 959,5 миллиарда рублей, что соответствует ежемесячным взносам с горожан в 36 рублей за квадратный метр. Стоит отметить, что взносы хотят увеличить с минимальных 11.90 лишь до 12.99 рублей.

Борис Вишневский пришел к заключению, что на программу капремонта в год нужно выделять 60 миллиардов рублей. Чтобы обеспечить такую сумму, необходимо либо брать с горожан взносы по 36 рублей, либо же делать взносы меньше и добавлять средства из городской казны. При взносах в 12 рублей с петербуржцев собрать выйдет лишь 20 миллиардов за год. А в 2023-м году город выделит Фонду капитального ремонта (ФКР) лишь 6 миллиардов при необходимых в этом случае 40 миллиардах.

Важно отметить, что взносов собственников может не хватить на ремонт конкретного объекта. Если дом дореволюционной постройки и охраняется Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КИГИОП), то в этом случае стоимость его ремонта будет значительно выше, чем цена за ремонт панельки. В таком случае дополнительные средства берутся из бюджета Фонда капремонта.

Для примера возьмем доходный дом Чубакова. Там с жильцов было собрано 3,9 миллиона рублей взносов, при затратах на ремонт превышающих сумму в 115 миллионов рублей.

В сентябре правительство Петербурга заявило, что ФКР проводит 317 видов работ в 191 доме, признанном объектом культурного наследия. Исходя из этого, не сложно представить себе, какие могут быть затраты, и какую часть из них составляют сборы.

Невзирая на сложную экономическую ситуацию, ФКР старается не повышать резко сборы, даже учитывая то, что в новых условиях значительно выросла стоимость материалов.

Также осложняют работу Фонда и задолженности петербуржцев по взносам. В мае 2021 года задолженность горожан составляла 6,8 миллиарда. После этого Фонд капремонта под руководством Дмитрия Шутова, возглавившего Фонд в конце 2021 года, развернул масштабную кампанию по информированию жителей Петербурга о наличии долга.

С начала года было разослано 800 тысяч долговых квитанций и 300 тысяч досудебных претензий. При этом ФКР улучшил свой сайт и личный кабинет и предложил должникам рассрочку на 6 месяцев для погашения долгов. Данные меры поспособствовали сокращению общей задолженности на 1,4 миллиарда рублей.

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