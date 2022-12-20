Из-за аварии трубопровода на Энгельса целый дом остался без горячей воды

На проспекте Энгельса в Петербурге 20 декабря произошел прорыв трубы, который оставил без горячей воды и отопления дом №54. Специалисты приступили к работам по восстановлению по водоснабжению.

Как пишет “МК в Питере”, в ГУП “ТЭК СПб” рассказали, что работы по ремонту трубопровода на проспекте Энгельса уже начались. Сообщение о аварии поступило ночью — в 02:35. Согласно нормативам, у работников есть 30 часов на устранение проблемы, однако специалисты постараются завершить работу по восстановлению трубопровода быстрей этого срока.

Сейчас рабочие проводят согласование земляных работ и определяются с объемом ремонта. Также отмечается, что участок, где произошла авария, включили в программу реконструкции и уже выбрали подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.

Ранее также сообщалось, что на Васильевском острове в девятиэтажном доме произошла коммунальная авария из-за которой без воды остался весь подъезд. Жители не могли нормально слить воду в унитазе и принять душ, так как в квартире, где произошла авария отсутствовали жильцы, что не позволяло коммунальщикам попасть туда и устранить проблему.