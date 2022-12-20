В Госдуме опровергли заявление о передачи Китаю части автозаводов

Ранее некоторыми СМИ было опубликовано высказывание вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о возможной передаче китайским брендам части автомобильных заводов на территории России. Политик уточнил, что информация не является достоверной.

Как передает тв360, Чернышов заявил, что не выступал с предложениями о продажи предприятий Китаю и цитата, приписываемая политику, не имеет к нему никакого отношения.

“Информация ошибочна. Это признал и первоисточник. Неприятно, но мы живем в эпоху информации. Жалко, что те, кто репостил эту новость, даже не позвонили, не уточнили ничего. Ничего. Проплывем”, — заявил Чернышов.

Также вице-спикер подчеркнул, что российская промышленность должна развиваться гражданами России.

Ранее также сообщалось, что в начале 2023 года с петербургского завода корейского автоконцерна Hyundai планируют уволить 80% сотрудников.