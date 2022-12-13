Впервые с 2020 из Пулково окрыли прямые рейсы в Таиланд

Петербуржцы смогут вновь отправится на отдых в Таиланд без пересадок.

Как рассказала Neva.Today, со ссылкой на компанию «Воздушные Ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом Пулково, впервые с марта 2020 года из петербургского аэропорта стали вновь доступны прямые рейсы в таиландский город Пухкет. Первый рейс уже был запущен.

Рейсы будет осуществлять авиакомпания AZUR Air на воздушном судне Boeing 767-300. Полеты будут осуществляться один раз в 11-12 дней в рамках туристической программы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, в декабре транспорта компания Lux Express увеличит количество автобусов на рейсе Петербург – Хельсинки. Автобусы будут доезжать до финляндского аэропорта Вантаа и обратно. Напомним, что Финляндия ужесточила правила на въезд для россиян.