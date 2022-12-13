Архитекторы обсудили, как в Петербурге развивается церковное зодчество

В Петербурге состоялся круглый стол по вопросам роли церковного зодчества в городе, его развития и тех проблем, с которыми сталкиваются специалисты. Мероприятие было организовано петербургским Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

Начали с того, что в Петербурге восстановили только девять утраченных церквей и часовен с начала 2000-х. При этом число разрешений, которых выдали на реставрационную деятельность, переваливает за 160, добавил президент Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев, сославшись на схему религиозных объектов от 2015-го.

«В этих реалиях сложно говорить о каком-то влиянии церковного зодчества на городскую архитектуру», — заметил он, добавив, что построенные сегодня церкви в спальных районах не несут эстетической ценности, да и их внешний вид не подходит под современную застройку.

Вице-президент Петербургского союза архитекторов Михаил Мамошин обратил внимание, что объекты, имеющие религиозное значение, возводят или на деньги прихожан, или на деньги инвесторов, чего бывает недостаточно. Замдиректора Фонда СВОИК Андрей Мезилев добавил, что такое важное решение как постройка или восстановление утраченного религиозного объекта нельзя принимать только на основе пожеланий тех, кто жертвует на это деньги – все равно нужно участие профессионалов, которые помогут определиться с местом и соответствию всем канонам: от духовных до исторических.

Обсудили также и проблему восстановления потерянных религиозных сооружений в центре – там вся городская земля уже поделена в ходе приватизации, и бывает, что даже храмы стоят на территории, которая принадлежит частным лицам, напомнил диакон, архитектор Роман Муравьев. Кстати, во время диалога вспомнили, что совокупно с 1917-го Петербург лишился тысячи домовых и отдельно стоящих религиозных сооружений.

По мнению архимандрита, председателя Комиссии по архитектурно-художественным вопросам Александра Федорова, любой христианский город имеет образующую систему – систему храмов. И несмотря на то, что в Северной столице действительно многое оказалось потерянным, большая часть структуры все-таки выжила. Спикер отметил, что острой является также проблема создания социально-психологических взаимоотношений между всеми, кто участвует в постройке или восстановлению объекта. Речь идет о строителях, благотворителях, духовенстве и прихожанах. Не хватает и кадров: сейчас программы с основами зодчества преподают только в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, Санкт-Петербургской Академии художеств и Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете.

Доцент СПбГАСУ Надежда Акулова подтвердила, что у них уже не первое десятилетие обучают с «нуля» кадров по этому профилю. Но, как добавил глава архитектурной мастерской «Тектоника» Кирилл Яковлев, в этой профессии важна и любовь к делу, а не только соответствующее образование.

Специалисты согласились, что в данный момент профессия архитектора только начала перерождаться, а вместе с этим снова начало подниматься и уважение к ней. Ведь раньше, как отметил Владимир Григорьев, архитектор стоял на третьей по важности строчке в обществе, после правителя и духовного лидера. Поэтому так ценно то, что сейчас принимаются попытки возвратить в лоно профессии храмовую архитектуру.

Как заметил заместитель Епархиального архитектора Петербурга Алексей Одинцов, в данный момент разрабатывают программы не только создания, но также реставрации и эксплуатации объектов религиозного назначения. И да, кадров постепенно становится больше, но вот градостроительные вопросы и порядок принятия решений пока далеки от идеала.

По мнению епархиального архитектора Петербургской Епархии Дмитрия Борунова, нормы храмового строительства следует прописать в законах, чтобы решения о возведении храма принимали намного проще. Однако, как заметил представитель градозащитного сообщества Ярослав Костров, непонимание со стороны местных жителей чаще всего возникает в местах плотной застройки, в особенности в центре города, где ощущается нехватка социальной инфраструктуры.

У жителей спальных районов тоже есть вопросы, объяснил градозащитник Дмитрий Ратников. Он добавил, что все можно было уладить быстрее и проще, если бы проекты продумывались детальнее и несли эстетическую ценность.

Однако в итоге все поддержали мысль о том, что нужно сформировать целостный художественно архитектурный стиль в новых районах, но такой, чтобы он подходил к культурному наследию Северной столицы. Соответственно, нужно наладить честный и открытый диалог между благотворителями, местными жителями, строительными компаниями.