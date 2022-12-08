В Ленобласти собираются открыть новые вытрезвители

Депутаты ЗакСа Ленинградской области приняли закон о новой системе вытрезвителей. В качестве тестового варианта первое такое учреждение появится в Волховском районе региона.

Как пишет “МК в Ленобласти”, если первый ленинградский вытрезвитель покажет положительные результаты, то вытрезвители появятся во всех остальных районах. Отмечается, что в учреждениях будут оборудованы комфортные душевые комнаты и туалеты. Попавшим туда ленинградцам будут выдавать пижаму и халат. Правда пока не до конца понятно, как именно будут работать такие, похожие на гостиницу, вытрезвители.

В пресс-службе губернатора 47-го региона отметили, что такие заведения будут работать как негосударственные учреждения, но за ними будет вести контроль комитет по соцзащите населения Ленобласти. Все вытрезвители будут включены в реестр.

К слову, прибывание в таком учреждении обойдется в 1,5-2 тысяч рублей.