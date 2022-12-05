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“Дорогой Дедушка Мороз”: сколько петербуржцам придется заплатить за новогодний праздник с Дедом Морозом

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© Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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В преддверии Нового года в Петербурге растет спрос на аниматоров, готовых прийти на праздник к детворе в образах Деда Мороза и Снегурочки. Петербуржцам рассказали, во сколько обойдется праздник с зимним волшебником.

Как пишет “МК в Питере”, на сайтах объявлений, цены несколько ниже, хотя и нельзя сказать, чтобы сильно. Так, за 15-минутное появление Дедушки Мороза Снегурочки придется выложить от 4 тысяч рублей. За эти деньги зимний волшебник со своей внучкой поздравят детей прямо перед новым годом – с 22:00 31 декабря. А получасовой визит будет стоит от 6 тысяч рублей.

Услуги агентств заметно дороже. Так, 30-минутное прибывание Деда Мороза на празднике обойдется в 10 тысяч рублей, а часовое – в 16 тысяч рублей.

Однако стоит отметить, что цена зависит от желаемой программы и числа гостей. Поэтому можно выбирать варианты и подешевле. Например, корпоратив с Дедушкой до 30 декабря будет стоит от 8 тысяч рублей.

Любопытно, что за естественную бороду цена на зимнего волшебника увеличивается.

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