Вице-губернатор Кирилл Поляков изучил стенды участников форума “Российский промышленник”

В петербургском “Экспофоруме” проходит форум-выставка “Российский промышленник”. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков совместно с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным осмотрел экспозицию форума.

Они ознакомились с представленными на форуме проектами и разработками ведущих промышленных компании России. Так, среди проектов одним из первых на их пути оказался стенд АО “Силовые машины”. Компания является одной из крупнейших в России энергомашиностроительной компании. Компания специализируется на проектировании, изготовлении и поставкой оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций.

Затем Кирилл Поляков и Александр Шохин ознакомились со стендом АО НПП “Радар ммс”. Представитель компании рассказал о работах по серийному производству скоростных пассажирских судов на подводных крыльях “Метеор-120Р”. Данный проект в Петербурге был впервые представлен на ПМЭФ в 2022 году.

Следующим стал стенд ООО “ПК Клевер”. Данная компания специализируется на разработке и производстве светодиодов и светодиодных модулей. Также компания выпускает сопутствующую оптоэлектронную продукцию как собственного производства, так и компаний-партнеров.

Кирилл Поляков и Александр Шохин также пообщались с другими участниками форума.