  • 1 Декабрь 2022
USD 01.12.2022 60.8803 -0.1939
USD ММВБ 00:05 61.1511  
EUR 01.12.2022 63.0504 -0.3378
EUR ММВБ 00:05 63.3692  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Вице-губернатор Кирилл Поляков изучил стенды участников форума “Российский промышленник”

Автор:


© Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова

Темы дня

В петербургском “Экспофоруме” проходит форум-выставка “Российский промышленник”. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков совместно с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным осмотрел экспозицию форума.

Они ознакомились с представленными на форуме проектами и разработками ведущих промышленных компании России. Так, среди проектов одним из первых на их пути оказался стенд АО “Силовые машины”. Компания является одной из крупнейших в России энергомашиностроительной компании. Компания специализируется на проектировании, изготовлении и поставкой оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций.

Затем Кирилл Поляков и Александр Шохин ознакомились со стендом АО НПП “Радар ммс”. Представитель компании рассказал о работах по серийному производству скоростных пассажирских судов на подводных крыльях “Метеор-120Р”. Данный проект в Петербурге был впервые представлен на ПМЭФ в 2022 году.

Следующим стал стенд ООО “ПК Клевер”. Данная компания специализируется на разработке и производстве светодиодов и светодиодных модулей. Также компания выпускает сопутствующую оптоэлектронную продукцию как собственного производства, так и компаний-партнеров.

Кирилл Поляков и Александр Шохин также пообщались с другими участниками форума.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram