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Путин обратил внимание на небольшие зарплаты библиотекарей

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на низкую оплату труда у работников социальной сферы. Особено были выделены зарплаты библиотекарей.

Как передает тв360, глава государства акцентировал особое внимание на зарплатах сотрудников библиотек. Заявление об этом он сделал во время выступления на церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов.

«Мы с правительством будем сегодня обсуждать вопросы уровня доходов, заработных плат — в стране в целом и в социальной сфере в частности», — сообщил Путин.

Он почеркнул, что в данной области очень небольшой уровень заплат, особенно в библиотеках. Также президент сказал, что в бюджет страны на ближайшие три года заложены расходы на социальную сферу.

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