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Дачникам рассказали о возможном штрафе за вырубку деревьев на участке

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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В России дачники могут получить штраф за вырубку некоторых видов деревьев на участке. Запрет может распространится на определенные виды крупных деревьев.

Как передает тв360, об этом рассказала адвокат Елена Кудерко. По ее словам, запрет может коснуться вырубки крупных деревьев. Так, например, за спил березы может “прилететь” штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. Однако, если дерево срубили сотрудники строительной компании при расчистке участка для возведения дома, размер компенсации может доходить до 300 тысяч рублей.

Кудерко посоветовала дачникам обращаться в администрацию за получением специального разрешения, прежде чем преступать к вырубке лишних деревьев на своем участке.

Ранее также сообщалось, что из-за похолоданий в Ленинградской области, дачникам посоветовали поскорей убрать оставшиеся овощи с огорода.

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