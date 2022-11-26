В Петербурге почти на 100% выполнен план по обеспечению жильем нуждающихся

В Петербурге годовой план по обеспечению жильем нуждающихся выполнили на 90%. Более четырех тысяч очередников получили жилищные сертификаты.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, о выполнении годового плана по обеспечению жильем на 90% рассказали в Смольном. Так, уже 4 600 семей и пяти тысяч очередников уже получили жилищные сертификаты.

Сертификатами на приобретение жилья полностью обеспечены многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, работники бюджетной сферы и очередники “общей” очереди.

На эти цели из городского бюджета было выделено 16 миллиардов рублей.

Ранее мы также рассказывали, что провеленный среди россиян опрос показал, что 20% мечтают о квартире в Северной столице. Большинство из опрошенных сказали, что не считают свое жилье квартирой своей мечты и лишь 37% респондентов положительно отозвались о своем месте жительства.