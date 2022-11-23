В Петербург из Белоруссии поставят более 900 многофункциональных тракторов

В текущем году в Петербург будет поставлено более 900 единиц коммунальной техники из Республики Беларусь. Данные поставки будут реализованы в рамках расширения кооперации в сфере производства общественного транспорта и коммунальной техники.

Как рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, будет поставлено 539 тракторов “Беларус-82.1” и 383 единицах “Беларус-320”. По мимо этого планируется обносить подвижной состав “Пассажиравтотранса” и “Горэлектротранса”.

По словам Полякова, петербургские коммунальщики уже хорошо знакомы с белорусской техникой. Тракторы многофункциональные и могут использоваться не только для уборки снега, но и, например, для полива газонов.

Стоит отметить, что “Минский тракторный завод” постоянно модернизирует свою продукцию и внедряет современные модификации тракторов и другой техники.

Также чиновник отметил, что уже 20 лет Северная столица обновляет общественный транспорт автобусами из Белоруссии.

Также важно отметить, что в Минске прошло заседание рабочей группы по развитию промышленного сотрудничества между Санкт-Петербургом и Белоруссией.