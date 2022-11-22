Фото в подземке: запретят ли снимать в петербургском метро

Недавно в СМИ появилась информация о том, то в метрополитене Москвы могут запретить любую любительскую съемку. Но что на счет Петербурга? На этот вопрос ответили в пресс-службе петербургской подземки.

Как пишет “МК в Питере”, по словам начальника пресс-службы метрополитена Петербурга Юлии Шавель, в метро запрещена видео и фотосъемка без разрешения. Если сотрудники метрополитена увидят, что кто-то ведет съемку, то они имеют право попростеть прекратить это делать.

Про удаление уже снятых материалов речи не идет. Вероятно, сотрудники метро не станут принуждать к удалению сделанных в подземке фотографий.

Ранее мы также рассказывали, что в петербургском метро снова была замечена змея, которая спокойно сидела на руках у одного из пассажиров. Кадры с рептилией быстро разлетелись в соцсетях, однако у находящихся в вагоне людей, змея не вызвала какой-либо реакцией.