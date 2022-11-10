Король Великобритании Карл III был закидан куриными яйцами у ворот Миклгейт-Бар в Йорке

Король Великобритании Карл III и его супруга были закиданы яйцами во время их прогулки у ворот Миклгейт-Бар в Йорке.

Как передает Петроград.ру, король Карл III и королева-консорт Камилла прибыли в юго-восточную часть церемониального графства Норт-Йоркшир на открытие первого памятника усопшей королеве Елизаветы II, созданной скульптором Ричардом Боссонсом за месяц до смерти королевы.

Когда Карл III прогуливался с супругой западных ворот Йорка, Миклгейт-Бар, к ним подошел мужчина и бросил несколько яиц. При этом он выкрикнул, что Британия “была построена на крови рабов”.

Подоспевшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника.

Напомним, что королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила страной 70 лет и 7 месяцев — дольше всех в истории династии.