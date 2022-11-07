РЭО сможет определять платежеспособность инвесторов мусорных заводов

Правительство РФ разрешило Российскому экологическому оператору (РЭО) определять платежеспособность инвесторов из сферы обращения с отходами.

Как пишет тв360, наравне с кредитными организациями РЭО будет предоставлять инвесторам, которые собираются реализовывать проекты на основе государственно-частного партнерства, справки о наличии средств на реализацию проекта.

Оператор готов предоставлять финансовую поддержку таких проектов в размере 95% от их стоимости по программе выпуска облигации на 100 миллиардов рублей.

“Принятое Правительством решение существенно облегчит инвестору сбор необходимых документов, так как РЭО зачастую рассматривает концессионный проект к финансированию вместо кредитной организации, а за такой справкой инвестор вынужден был обращаться в банк”, — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.