Петербург обошел Москву по ценам на продукты

Петербург обошел столицу по ценам на продукты питания в рейтинге городов.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, согласно статистике, средняя стоимость базовой корзины в России составила чуть больше 3,8 тысяч рублей. Специалисты холдинга «Ромир» изучили 32 товарные группы, исследовав цены на продукты питания в 9 торговых сетях 3 разных форматов, включая магазины у дома, гипермаркеты и супермаркеты.

Такое разделение магазинов обусловлено тем, что указанные категории торговых точек являются ключевыми в плане их доли в кошельке, и позволяют покупателям закрыть все потребности в корзине.

При расчёте стоимости базовой корзины специалисты учитывали основные продовольственные товары, такие как хлеб, овощи и фрукты, бакалея, мясо и рыба, молочные продукты, яйца и другие имеющие повседневный спрос товары.