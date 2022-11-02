Сэкономить на оплате ЖКХ петербуржцам помогает Фонд капремонта

Петербуржцы могут сэкономить на оплате коммунальных услуг при помощи Фонда капитального ремонта. Как именно это можно сделать, рассказали в самом ФКР.

Во время капитального ремонта Фонд среди прочего устанавливает индивидуальные тепловые пункты в жилых домах. Такой пункт, к примеру, установили во время замены инженерных коммуникаций в доме начала XX века в доме №10 в Саперном переулке.

Там поменяли системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, коммуникации в подвале и на чердаке. Теперь, как рассказали в Фонде дома капитального ремонта, здание на 100% готово к зиме.

С помощью погодных датчиков на крыше тепловой пункт в доме самостоятельно меняет интенсивность отопления в квартирах в зависимости от температуры за окном. Это позволяет избегать перетопов и не переплачивать за тепло.

При этом, отметили в Фонде, некоторые собственники не пустили к себе сотрудников для проведения ремонта. В случае аварии такие жильцы будут сами нести ответственность за ЧП.