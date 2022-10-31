В Петербурге готовятся восстановить сбитый семь лет назад барельеф с Мефистофелем

Фонд капитального ремонта начал проектировочные работы для ремонта фасада дома 24 по Лахтинской улице в Петроградском районе Петербурга. В перечень работ включено восстановление барельефа с Мефистофелем, который был испорчен вандалами семь лет назад.

В 2015 году бездомный православный активист попросил своего друга-альпиниста сбить кувалдой фигуру Мефистофеля. В итоге борец с “нечистью” был вынужден отдать 664 тысячи рублей Жилкомсервису №2 Петроградского района, в ведении которого находится дом архитектора Лишневского.

Уголовное дело было возбуждено по факту уничтожения памятника и прекращено в связи с раскаянием виновного, который после ушел в монастырь. К сожалению, барельеф был разрушен полностью. Его восстановление предполагается провести в несколько этапов.

Сперва специалисты изготовят предварительную модель элемента по сохранившимся фрагментам, далее будет изготовлена гипсовая форма, по которой отольют саму модель. Финальными работами станут огрунтовка и окраска декорации.

В Фонде капремонта отметили, что дом на Лахтинской улице является объектом культурного наследия. Все работы, в то числе по восстановлению фигуры Мефистофеля, будут проведены под контролем КГИОП.

Цена работ по проектированию реставрации фасада оценивается в 1,5 миллиона рублей, а на ремонт всего фасада будет направлено около 13,5 миллионов.

Здание на Лахтинской было создано архитектором Александром Лишневским в 1910-1911 годах. Тимпан фронтона был украшен лепным изображением демона с широко раскинутыми крыльями. Существует версия, что прообразом Мефистофеля послужил русский оперный певец Федор Шаляпин.