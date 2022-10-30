Новый вкус: в Вологде создали рецепт овощного мороженого

Студенты из Вологды создали рецепт овощного мороженого. В спектр вкусов пломбира без сахара входит брокколи, морковь, кабачок и тыква.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, рецепт овощного мороженого — разработка студентов третьего курса под руководством доцента кафедры технологии молока и молочных продуктов Елены Нероновой.

Создатели рецепта полагают, что такое мороженое будет пользоваться спросом у сторонников здорового образа жизни.

Ранее также сообщалось, что в африканскую страну Сенегал было отправлено две партии вологодского мороженого весом почти в 15 тонн. Экспорт проконтролировали Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора.