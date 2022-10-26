Вице-губернатор Поляков анонсировал выдачу промышленной ипотеки в Петербурге

Петербургский вице-губернатор Кирилл Поляков на заседании Заксобрания в среду, 26 октября, анонсировал запуск программы «Промышленная ипотека». В рамках программы предприниматели смогут получить кредиты до 500 млн рублей каждый.

По словам вице-губернатора, минимальная сумма займа составит 50 млн рублей. Выдавать промышленную ипотеку начнут с 27 октября сроком на 7 лет: первые четыре года ставка составит 3% годовых, на оставшийся срок — 5%.

На полученные деньги предприниматели смогут купить на территории Петербурга промышленные цеха и административные здания, склады и инфраструктурные объекты.

По словам Полякова, промышленная ипотека подойдет предприятиям с выручкой от 150 млн рублей за последний финансовый год.