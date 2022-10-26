Между Петербургом и Калининградом будут курсировать три новых судна

В ноябре текущего года на маршрут Петербург — Мурманск выйдут три новых судна. Таким образом, число судов, что возят грузы в Калининградскую область, вырастет до 17.

Как пишет “МК Калининград”, на маршрут готовятся выйти три судна ледового класса: «Механик Котцов», «Механик Красковский» и «Механик Ярцев». Их грузоподъемность составляет 2,4 тысячи тонн. Длинна составляет 85 метров, ширина — 14 метров. Все три судна были построены по одному проекту в 1990-1992 годах.

Судна оснащены подъемными кранами и способны преодолевать до пяти тысячи морских миль. Планируется, что они помогут обеспечить дополнительные поставки цемента в регион.