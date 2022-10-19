«Автопарк № 6 Спецтранс» может принять участие в конкурсе на вывоз мусора в Петербурге

Петербургский оператор по обращению с бытовыми отходами «Невский экологический оператор» (НЭО) объявил один из ряда новых конкурсов по выбору подрядчиков на вывоз мусора. Возможность участия допускает «Автопарк № 6 Спецтранс». В 2021 году заявку компании отклонили по формальным причинам.

Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТКО) работает в Северной столице с 1 января 2022 года. Несколькими месяцами ранее НЭО провел конкурсы по выбору подрядчиков. Среди компаний, подавших заявки, был «Автопарк № 6 Спецтранс» под руководством генерального директора Сергея Глухова, об этом сообщает МК в Питере.

Компания Глухова длительное время обслуживала территории в Выборгском, Калининском, Петроградском, Красногвардейском, Приморском и частично Невском районах. Но по результатам торгов заявка «Автопарк № 6 Спецтранс» была отклонена по формальным причинам, подрядчиком оператора стала компания «Эко Лэнд».

«С января 2022 года АО «Автопарк № 6 Спецтранс» прекратило работу по транспортированию мусора в Санкт-Петербурге в связи с отказом регионального оператора по обращению с отходами продолжать сотрудничество с предприятием. В марте компания заключила договор на обслуживание пяти районов и одного городского округа в Ленинградской области – Всеволожского, Тосненского, Ломоносовского, Кингисеппского, Сланцевского и города Сосновый Бор. В сентябре стала опорным партнером областного регоператора по организации транспортирования раздельно собранных отходов», - пояснил генеральный директор АО «Автопарк № 6 Спецтранс» Сергей Глухов.

На данный момент, по словам Глухова, в парке компании больше 170 различных мусоровозов, среди них более 50 машин с пробегом менее года и 40 машин, эксплуатировавшихся менее пяти лет. Каждый месяц «Автопарк № 6 Спецтранс» вывозит около 350 тысяч кубометров ТКО.

«Наша компания проработала на рынке Петербурга почти 50 лет. Было неприятно наблюдать за тем, что творилось на контейнерных площадках города в первом квартале. Не хочется, чтоб ситуация повторилась. За истекший год мы не потеряли свой профессиональный кадровый состав, наработанные связи с городскими управляющими организациями, районными администрациями», - озвучил Глухов.

Генеральный директор АО «Автопарк № 6 Спецтранс» поделился, что рассматривает возможность участия в конкурсе на вывоз ТКО в Северной столице и примет решение, если будет уверен, что условия и договоренности будут соблюдены.