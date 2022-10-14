В Фонде капремонта рассказали, сколько уходит времени на замену лифта

Для жильцов многоэтажных домов лифт — необходимая “жизненная артерия”, а его поломка тяжело сказывается на всех. Ведь многие живут на верхних этажах, молодым родителям приходиться подниматься с колясками или маленькими людьми, некоторым в силу возраста слишком сложно подниматься по лестнице. Для непредвиденных обстоятельств в современных домах одновременно устанавливают несколько лифтов, однако старый фонд таким похвастаться не может. В Фонде капитального ремонта Петербурга рассказали, через что придется пройти для замены лифта и сколько времени это займет.

При неисправности оборудования высок риск того, что старый лифт придется заменить на новый. Процесс замены лифта может занять не один месяц. Даже после успешной замены лифт нельзя сразу вводить в эксплуатацию. Перед этим необходимо проверить исправность механизма.В Северной столице заменой лифтов занимается Фонд капремонта. В компании рассказали, что замена лифта условно делится на два этапа: ремонт и проверка оборудования.

На время работных ремонт лифт выводят из эксплуатации, после чего специалисты приступают к работе. На этапе ремонта они демонтируют старое оборудование и заменяют его на новое, после чего приступают к пусконаладочным работам.На втором этапе на место ремонта приезжает специалист из аккредитованного инженерного центра. Он проверяет готовность лифта к стабильной работе. Затем наступает декларирование оборудования и приемка работ.

В Фонде рассказали, что в приемке работ участвуют: управляющая организация, обслуживающая лифтовая компания, собственники многоквартирного дома, районная администрация. После приемки работ Фонд капремонта передает паспорта лифта управляющей компании для уведомления Ростехнадзора. Это заключительный этап работы для Фонда.

Однако работы по замене на этом не заканчиваются. После этого управляющей компании остается вызвать инспектора из Ростехнадзора, который примет решение о вводе в эксплуатацию. Только после этого можно запускать лифт.

В Фонде капремонта рассказали, что без учета сдачи лифтов Ростехнадзору процесс обновления занимает около трех месяцев. Сроки могут немного меняться в зависимости от оперативности управляющей организации, а также загруженности специалистов Ростехнадзора.В компании отметили, что сроки работ могут быть изменены в зависимости от типа шахт, своевременности поставки оборудования и других факторов.