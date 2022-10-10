Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал об особенностях заказника “Кивипарк”

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в соцсетях про красивый и необычный заказник в Выборгском районе региона.

Как передает ivbg.ru, Дрозденко рассказал, что в этом месте прошедший ледник оставил необычные гряды из гранита. Заказник “Кивипарк” располагается на северном побережье Финского залива, между поселками Чулково и Балтиец, и включает в себя 11 островов.

Здесь проложена экотропа с указателями направления, а также предусмотрены смотровые площадки и места для отдыха.

Ранее мы также сообщали, что Александр Дрозденко посоветовал жителям Ленобласти и петербуржцам посетить Гладышевский заказник, который также распологается в Выборгском районе.