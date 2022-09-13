Семейный психолог рассказал о том, как обойтись без конфликтов в первые годы брака

Конфликтные ситуации в семейной жизни знакомы многим, но далеко не все понимают, как обойтись без ссор в первые годы после свадьбы.

В разговоре с Mash city емейный психолог Анатолий Добин рассказал, что люди часто ставятся пленниками своих иллюзий и на их основе складывают определенные представление и стереотипы об отношениях. Часто оказывается так, что ожидания и “грезы” сталкиваются с реальностью.

Именно неоправданные ожидания приводят к частым ссорам и разногласиям. Чтобы этого избежать, лучше до вступления в брак снизить ожидания и проработать свои собственные внутренние проблемы.

Специалист отметил, что важно уметь жить вне состояния “розовых очков” и видеть человека таким, какой он есть. А также не торопиться вступать в брак.