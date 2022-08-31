Остановка “Северного потока” увеличила акции “Газпрома” на треть

После того, как “Газпром” осуществил остановку “Северного потока”, его акции подскочили на треть.

Как пишет “МК в Калининграде”, утром в среду, 31 августа, “Газпром” осуществил остановку работы газопровода “Северный поток”, проходящего между России и Германии. Акции российского газового концерна после этого выросли до 267 рублей. Тоесть, они увеличились на 31%.

Отмечается, что к 10:14 по московскому времени рост стоимости бумаг начал замедляться до 250 рублей.

Стоит также отметить, что уже 30 августа, когда “Газпром” только подтвердил остановку работы газопровода, акции компании начали постепенно дорожать. Тогда стоимость бумаг превысила 200 рублей впервые с начала июля.