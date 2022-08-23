«Яндекс» отдаст «ВКонтакте» «Дзен» и «Новости», но возьмет Delivery Club

Между «ВКонтакте» и «Яндекс» проходит сделка, согласно которой соцсеть получит «Дзен» и «Новости» принадлежавшие «Яндексу», но отдаст ему Delivery Club.

Как сообщает “МК Мурманск” по итогам передачи, «Дзен» и «Новости» можно будет смотреть как через сайт, так и с помощью приложения. Сделку по обмене активов собираются закрыть в текущем 2022 году.

Гендиректор «ВКонтакте» в России Владимир Кириенко считает, что у «Дзен» очень большой потанцевал на развитие. Он отметил, что данная площадка считается у интернет-пользователей одной из самых популярных. После сделки авторы «Дзена» смогут развиваться быстрее и проще обычного за счет новых возможностей и форматов. Аудитории пообещали еще большего качественного контента.