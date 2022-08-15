Смольный прокомментировал ситуацию с повестками, которые получают петербуржцы

В некоторых домах Петербурга жители обнаружили в своих почтовых ящиках поддельные повестки от военкомата. Такую рассылку в целях провокации устроили злоумышленники, которые не имеют ничего общего с военным комиссариатом.

Жители нескольких домов Петербурга нашли в почтовых ящиках “повестки”. Однако выяснилось, что это очередная провокация. В Смольном дали комментарий на счет этой рассылки липовых писем.

"Как обычно, уровень знаний этих деятелей оставляет желать лучшего. Мало того, что повестка — это официальный документ и имеет четко регламентированную форму, так и вручается лично под подпись", - отметила Ольга Аришина, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В Ведомстве также напомнили, что плановый призыв на срочную службу будет проходить только в октябре.