Свидание, которое кончилось разводом: как в петербургских барах мужчин разводят на деньги

В Петербурге существуют множество различных заведений и баров. Но среди них есть и такие, в которых подвыпивших мужчин откровенно разводят на деньги. Так, желающий познакомится и провести вечер с красивой девушкой, может нарваться на так называемую промомодель, которая запросто способна развести на 100, а то и на 200 тысяч рублей.

Как пишет “МК в Питере”, жертвами промомоделей становятся выпившие мужчины, отдыхающие вечером в клубах и барах города. Промщицы знакомятся с ними, затем предлагают отправится в другое заведение. Таким образом, ничего неподозревающие молодые люди попадают в промобар. В какой-то момент новые подруги, под предлогом важных дел, покидают компанию, и после прерванного свидания, мужчинам приносят счет на круглую сумму.

Не редко на работу промомоделей соглашаются студентки, приехавшие с других городов. Вакансия на сайтах по поиску работы не выглядит необычно на первый взгляд. Промобары прячут ее под поиском хотсеса или официантки. А предложение по разводу на деньги озвучивается уже на собеседовании. В среднем промомодель может получать до 200 тысяч за месяц. Однако условия работы нельзя назвать шикарными, так как со стороны работодателя могут быть жесткие штрафы, да и “клиенты” могут попасться разные.

При поиске работы, такое заведение модно определить по некоторым признакам, во-первых, его может не быть на картах. Во-вторых, стоит обратить внимание на то, есть ли отзывы и комментарии. Стоит вбить название ресторана в поисковике, дабы проверить информацию от пользователей.