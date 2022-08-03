Детский омбудсмен Татарстана призвала запретить пропаганду трансгендерности

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала, почему необходимо принять меры, дабы остановить пропаганду трансгендерности. По ее словам, это приведет к вырождению нации.

В беседе с 360 тв, Ирина Волынец сказала, что сериалы, блогеры и даже диснеевские мультфильмы работают на пропаганду нетрадиционной ориентации и самоопределения. В результате, все это может привести к истреблению нации.

Хоть в России нет статистки о трансгендерах, омбудсмен уверяет, что проблема все же существует. В резульате активной пропаганды среди детей и молодежи тема трансгендерности стала модной.

По мимо того, что дети копируют манеры и поведения своих новых кумиров, они также испытывают интерес к гормональным препаратам для смены пола.

Употребление таких препаратов среди подростков может привести к тяжелым проблемам со здоровьем и бесплодию.

Ирина Волынец обратилась к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и призвала поддержать идею о законодательном запрете пропаганды трансгендерности. При чем не только среди детей, но и среди взрослых.