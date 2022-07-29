Владимир Путин посетит Петербург по случаю Дня ВМФ

В воскресенье, 31 июля, в Санкт-Петербурге пройдет День Военно-Морского флота, который посетит президент России Владимир Путин. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщает AllNW, в разговоре с журналистами Песков сказал, что глава государства примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ РФ. Президент выступит с речью в рамках главного военно-морского парада и поучаствует в Кронштадтском рейде.

«В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге. День военно-морского флота — важный праздник», — заявил Песков.

Ранее также стало известно, что ко Дню ВМФ в Кронштадте отроются новые общественные пространства. Они включат в себя спортивные и досуговые пространства, пешеходную зону на побережье Финского залива и фуд-корт.